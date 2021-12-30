Глава IIHF Тардиф допустил проведение МЧМ летом 2022 года Фото: REUTERS

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что молодежный чемпионат мира может пройти, но позднее. Конкретные даты он назвать не решился.

- Мы отменили турнир, но с января 2022 года начнем работу по организаци нового. Мы всё ещё хотим провести МЧМ-2022 и не сдаёмся. ... Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом, - приводит слова Тардифа "Чемпионат".

Напомним, IIHF официально объявила об отмене молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022), который проходил в Канаде. Причина - распространение коронавируса среди хоккеистов в командах сборных.

Сайт КП-Спорт писал, что накануне российская команда получила техпоражение в матче со Словакией, у одного из членов команды выявили вирус. Всего из-за случаев инфицирования игроков в командах на турнире были отменены три встречи. Первой на карантин ушла американская сборная США, а за ней и спортсмены из Чехии.