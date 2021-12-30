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Политика30 декабря 2021 3:14

Байден планирует по телефону обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Американский лидер намерен обсудить с Россией европейскую безопасность
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (24)Комментарии (24)(24)
Байден планирует по телефону обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Байден планирует по телефону обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время предстоящего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным намерен заявить о важности деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на представителям Совета нацбезопасности Эмили Хорн сообщает CNN.

Отмечается, что общение двух глав государств существенно повлияет на прогресс переговоров по безопасности.

- Для того, чтобы добиться реального прогресса, при котором мы обеспечим безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации. Очевидно, это будет частью того, что президент Байден доведет до сведения президента Путина, - сообщили в администрации. Там же сообщили, что речь президентов пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ.

Президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря в 23:30 по московскому времени.