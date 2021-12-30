Ученые выяснили, насколько часто люди умирают от "омикрона"

Ученые пришли к выводу, что смертность от "омикрона" ниже, чем от других штаммов Фото: REUTERS

Уровень смертность при заболевании омикрон-штаммом коронавируса на 75% ниже, чем при заболевании другими штаммами, сообщает The Telegraph со ссылкой на результаты исследования Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории.

Ученые проанализировали уровень смертности среди госпитализированных людей в городе Цване, который стал эпицентром вспышки мутировавшего вируса.

В итоге выяснилось, что до распространения "омикрона" в городе умирали 21,3% госпитализированных людей с диагнозом COVID-19, а после – только 4,5%.

Кроме того, заболевшим "омикроном" реже требуется кислород, чем при других штаммах коронавируса. Так, если раньше в Цване он нужен был 99,5% госпитализированных, то теперь – менее 50%.

Сократился и срок выписки. Если раньше больной в среднем проводил в палате 9 дней, то теперь только четыре.

"В городе Цване, первом глобальном эпицентре "омикрона", снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице", - констатировали ученые.

Как ранее писал сайт kp.ru, данные об "омикроне", полученные южноафриканскими учеными, говорят о том, что переболевшие коронавирусом люди заражаются новым штаммом коронавируса чаще остальных. Об этом заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.