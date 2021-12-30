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Экономика30 декабря 2021 6:31

В ЦБ заявили, что экономика России близка к перегреву из-за дефицита трудовых ресурсов

Кирилл Тремасов уверен, что сейчас экономика страны находится выше своего потенциала
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Российская экономика сейчас выше своего потенциала, считает Кирилл Тремасов

Российская экономика сейчас выше своего потенциала, считает Кирилл Тремасов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика уже находится выше своих возможностей и близка к состоянию перегрева, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью YouTube-каналу Bitkogan.

"Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей, - оценил ситуацию эксперт. - И рынок труда - это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста".

По его словам, именно рынок труда лучше всего показывает состояние экономики относительно ее потенциала. Анализ ситуации говорит о том, что в стране растет дефицит трудовых ресурсов, констатировал Тремасов.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин констатировал, что экономика России активно восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление президент РФ сделал в пятницу, 17 декабря. По словам главы государства, России предстоит пройти трансформацию всей экономической жизни.