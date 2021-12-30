Сулейман Керимов стал самым «обедневшим» миллиардером в России

Сулейман Керимов Фото: МИхаил Метцель/ТАСС

Акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов стал самым «обедневшим» российским миллиардером в 2021 году по версии журнала Forbes.

Его состояние уменьшилось на 6 миллиардов долларов и составляет 14,92 миллиарда долларов. Причиной этому стало падение стоимости золота.

Вторым идет президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Он потерял 3 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 9,3 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает совладелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик, «обедневший» в текущем году на 668 миллионов долларов. Его состояние — 1,8 миллиарда долларов.

Напомним, рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших в 2021 году больше других, возглавил Павел Дуров. По данным Forbes, состояние создателя популярного во всем мире мессенджера Telegram и основателя соцсети «ВКонтакте» за последние 12 месяцев выросло на 13,81 миллиарда долларов, теперь оно составляет 17,24 миллиарда долларов. На втором месте в рейтинге самых успешных предпринимателей России – основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние в уходящем году выросло на 11,92 миллиарда долларов, сейчас ее активы оцениваются в 13,02 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров основной акционер «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние выросло на 10,60 миллиарда долларов.