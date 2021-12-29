Forbes: В 2021 году больше всех российских миллиардеров разбогател Павел Дуров

Павел Дуров за год стал богаче на 13,81 миллиарда долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших в 2021 году больше других, возглавил Павел Дуров, сообщает журнал Forbes. По данным издания, состояние создателя популярного во всем мире мессенджера Telegram и основателя соцсети «ВКонтакте» за последние 12 месяцев выросло на 13,81 миллиарда долларов, теперь оно составляет 17,24 миллиарда долларов.

Отмечается, что Дуров стал богаче в уходящем году благодаря росту оценки его главного актива: в начале весны он продал нескольким крупным инвестиционным компаниям облигации Telegram более чем на миллиард рублей. Кроме того, после глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в начале октября в «ТГ» зарегистрировались свыше 70 миллионов новых пользователей.

На втором месте в рейтинге самых успешных предпринимателей России – основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние в уходящем году выросло на 11,92 миллиарда долларов, сейчас ее активы оцениваются в 13,02 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров основной акционер «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние выросло на 10,60 миллиарда долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Павел Дуров восемь лет назад ставил цель сделать Telegram финансово устойчивым проектом, который будет служить человечеству в течение десятилетий. Сейчас можно смело сказать, что он этой цели достиг.