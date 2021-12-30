Названы самые «советские» регионы России

Аналитики назвали самые «советские» регионы России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики сервиса «Яндекс.Карты» провели исследование, в рамках которого выявили самые «советские» регионы России.

Специалисты считали количество улиц, проспектов, площадей, переулков, названных в честь Октябрьской революции, коммунизма и советских государственных деятелей, включая Владимира Ленина, Сергея Кирова и прочих, пишет РБК.

Лидером по показателю стал Краснодарский край, где оказалось 1936 советских названий. На втором месте идет Свердловская область — 1780. Тройку замыкает Республика Татарстан — 1622.

Примечательно, что улицы, названные в честь Владимира Ленина, можно найти практически во всех региональных столицах.

Напомним, в Государственную думу России внесен законопроект о Дне памяти распада СССР. Документ уже появился в электронной базе данных Госдумы. Законопроект устанавливает День памяти о прекращении существования Советского Союза. День памяти распада СССР предложено внести в закон «О днях воинской славы и памятных дат России». Советский Союз закончил существование 25 декабря 1991 года. В этот день официально объявлено о распаде СССР и отставке Михаила Горбачева. С момента этого события в 2021 году прошло 30 лет.