Силуанов сообщил об отсутствии планов повышать налоги в ближайшие три года

Антон Силуанов Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что в ближайшие три года не планируется повышение ставок налогов, включая НДФЛ.

- Мы не планируем какие-либо здесь новации повышения ставок, будь то ставка налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС, — сказал российский министр в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров сообщил, что с 1 января 2022 года россияне смогут получать 13-процентный социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется собрать документы, подтверждающие затраты на спорт (договор на предоставление услуг в данной области и кассовый чек), а также справку 2-НДФЛ, декларацию 3-НДФЛ. Захаров уточнил, что вычет можно получить и на несовершеннолетних детей. Для этого дополнительно потребуется копия свидетельства о рождении.