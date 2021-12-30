В Госдуму внесен законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате

Законопроект предусматривает дополнительную выплату пенсионерам перед Новым годом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Законопроект о дополнительной ежегодную выплате пенсионерам в размере пенсии перед Новым годом внесен в Государственную думу России. Законодательная инициатива принадлежит лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а также сенаторам Елене Афанасьевой и Ирине Кожановой. С текстом документа можно ознакомиться в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату", - говорится в пояснительной записке.

В качестве аргумента приводится тот факт, что в период новогодних праздников траты возрастают, и особо уязвимыми к этому становятся пенсионеры.

Законопроект уточняет, что размер выплаты должен равняться сумме пенсии на момент начисления.

Дополнительные затраты на выплаты предлагается покрывать из федерального бюджета и средств, предоставляемых Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минтруда России Антону Котякову письмо с предложением создать "новогоднюю социальную корзину" для бедных семей. Согласно предложению парламентария, в пакет должны войти искусственная елка, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки.