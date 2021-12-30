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Экономика30 декабря 2021 9:34

В Госдуму внесен законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате

Авторы инициативы предлагают удваивать размер пенсии перед Новым годом
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Законопроект предусматривает дополнительную выплату пенсионерам перед Новым годом

Законопроект предусматривает дополнительную выплату пенсионерам перед Новым годом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Законопроект о дополнительной ежегодную выплате пенсионерам в размере пенсии перед Новым годом внесен в Государственную думу России. Законодательная инициатива принадлежит лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а также сенаторам Елене Афанасьевой и Ирине Кожановой. С текстом документа можно ознакомиться в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату", - говорится в пояснительной записке.

В качестве аргумента приводится тот факт, что в период новогодних праздников траты возрастают, и особо уязвимыми к этому становятся пенсионеры.

Законопроект уточняет, что размер выплаты должен равняться сумме пенсии на момент начисления.

Дополнительные затраты на выплаты предлагается покрывать из федерального бюджета и средств, предоставляемых Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минтруда России Антону Котякову письмо с предложением создать "новогоднюю социальную корзину" для бедных семей. Согласно предложению парламентария, в пакет должны войти искусственная елка, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки.