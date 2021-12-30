МВД запретил доступ к двум ссылкам на песню Моргенштерна

Моргенштерн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство внутренних дел России приняло решение ограничить доступ к двум ссылкам на песню российского рэпера Моргенштерна.

В частности, речь идет о композиции «Розовое вино — 2», которую уфимский музыкант исполнил совместно с рэпером Yung Trappa.

Напомним, Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Дело рассматривалось без представителей СМИ, но при участии самого артиста.Поводом для привлечения артиста к административной ответственности в тот раз было заявлении о проверке его клипов «Розовое вино – 2» и «Family». Адвокаты музыканта сообщили, что будут обжаловать решение суда. Позже удалил со своего YouTube-канала клип «Розовое вино — 2», но не объяснил почему это сделал.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что артист «торугет наркотиками в социальных сетях». После этих слов главы СК рэпер покинул Россию.