Адвокат Моргенштерна рассказал, куда пропал с YouTube клип "Розовое вино 2" Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что суд не требовал удалить клип "Розовое вино - 2", из-за которого исполнителя обвинили в пропаганде наркотиков и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

"Требования такого точно не было. Обстоятельства исчезновения клипа мне неизвестны", - заявил правозащитник в беседе с изданием "Газета.ru".

Ранее сообщалось, что скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн удалил со своего YouTube-канала клип "Розовое вино - 2". Музыкант не назвал причину закрытия доступа к музыкальному видео, передает ФАН.

Напомним, Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Дело рассматривалось без представителей СМИ, но при участии самого артиста. Адвокаты музыканта уже сообщили, что будут обжаловать решение суда.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что артист "торугет наркотиками в соцсетях". После этих слов главы СК рэпер покинул Россию.