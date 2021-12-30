Песков отметил, что даже Украина не фиксирует скопления российских войск у границы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о сообщениях в западных средствах массовой информации, которые заявляют о скоплении российских войск рядом с украинской границей.

Пресс-секретарь главы государства в ответ напомнил, что Россия вправе перемещать военнослужащих и военную технику в пределах своих границ, а предложил послушать, что говорят о ситуации в самой Украине.

"Мнения представителей руководства Украины на этот счет, некоторых, которые были опубликованы в последнее время, наоборот, говорят, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у границы, что вызывало бы беспокойство украинской стороны", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он предложил журналистам и беспокоящимся о судьбе Незалежной представителям западных стран обращать внимание и на такие заявления.

Напомним, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается "нападать" на соседей, а российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

Так, Дмитрий Песков в недавнем интервью напомнил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.