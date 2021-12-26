Песков напомнил, что Россия никогда не начиала войны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не становилась инициатором военных конфликтов и добавил, что в исторической ретроспективе ни у кого не получилось завоевать эту страну.

«Вспомните историю, нас хотели сделать жертвой, но слава Богу, ни у кого это не получилось», - сказал он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал Россию абсолютно демократической страной, в которой живут свободные и сильные люди. Песков сказал, что отрицающие это не знают и не понимают Россию по-настоящему.

Также Песков рассказал, что Песков назвал Индию и Китай союзниками и партнерами РФ и отметил, что Россия координирует с ними свои действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой.