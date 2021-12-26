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Политика26 декабря 2021 12:24

Песков напомнил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия никогда не становилась инициатором войны
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Песков напомнил, что Россия никогда не начиала войны.

Песков напомнил, что Россия никогда не начиала войны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не становилась инициатором военных конфликтов и добавил, что в исторической ретроспективе ни у кого не получилось завоевать эту страну.

«Вспомните историю, нас хотели сделать жертвой, но слава Богу, ни у кого это не получилось», - сказал он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал Россию абсолютно демократической страной, в которой живут свободные и сильные люди. Песков сказал, что отрицающие это не знают и не понимают Россию по-настоящему.

Также Песков рассказал, что Песков назвал Индию и Китай союзниками и партнерами РФ и отметил, что Россия координирует с ними свои действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой.