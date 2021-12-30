Курс евро превысил 85 рублей впервые с 30 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Европейская валюта подорожала до 85 рублей – это произошло впервые с 30 ноября 2021.

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 30 декабря, рост евро ускорился на 1,35% к закрытию предыдущей сессии и находился на уровне 85,01 рубля. По состоянию на 15:17 по московскому времени курс евро торговался на отметке 85,05 рубля.

Доллар в свою очередь ускорил рост на 1,4% к закрытию предыдущей сессии – до 75,03 рубля. В последний раз выше 75 рублей американская валюта стоила 30 ноября 2021. На 15:14 по московскому времени доллар находился на уровне 75,09 рубля.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитики спрогнозировали как поведет себя доллар до конца 2021 года. Эксперты склонны полагать, что ситуация на валютном рынке изменится.