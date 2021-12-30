В США назвали преимущество Вашингтона перед Москвой и Пекином в случае конфликта

Ветеран НАТО назвал участие США в альянсах дает преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участие Соединенных Штатов в различных международных альянсах дает им преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта, считает ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу.

«Когда дело доходит до почти равной конкуренции, США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим союзам и партнерствам с десятками стран по всему миру. Эти отношения будут ключевыми, если дело дойдет до столкновения, поскольку сейчас они важны для предотвращения конфликта», – высказал мнение Атламазоглу в статье для журнала 19Fortyfive.

Он привел пример декабрьских военных учений США и Австралии в Индийско-Тихоокеанском регионе, когда силы двух стран отрабатывали маневры на случай конфликта с Китаем. Как отметил ветеран НАТО, в ходе учений применялись методы радиоэлектронной борьбы, противовоздушное и противокорабельное вооружение.

По мнению обозревателя, маневры с передовыми средствами ведения боя вместе с союзниками «повышают коллективную способность перехитрить и победить любого противника на море».

Как писал сайт kp.ru, ранее министр ВМС США Карлос дель Торо обвинил Россию и Китай в агрессии и запугивании других стран.