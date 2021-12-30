Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову выписали из больницы

Марину Хлебникову выписали из больницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артистку Марину Хлебникову, которая пострадала во время пожара в своей квартире, выписали из больницы. Знаменитость встретит Новый год в кругу родственников.

Новости о том, что исполнительницу хита «Чашка кофею» готовится к выписке, появились несколько дней назад, но директор певицы опроверг их: мол, никто не знает, когда это произойдет и Марине еще предстоит длительное лечение.

А 30 декабря врачи все таки приняли решение отпустить пациентку домой, сообщает Пятый канал.

Медики дают благополучные прогнозы по ее выздоровлению. У певицы наблюдается равномерное дыхание, без посторонних хрипов. Кожный покров практически восстановлен. Пересаженные звезде кожные трансплантаты прижились.

Напомним, пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой произошел 18 ноября 2021 года. По предварительной версии, артистка заснула с непотушенной сигаретой.

Это привело к возгоранию в ее комнате на втором этаже. Когда певицу доставили в больницу, она была в бессознательном состоянии. В крови артистки был обнаружен алкоголь.

Больше всего в огне пострадало лицо и шея певицы. Ей предстоит череда пластических операций, сообщает телеканал "360".