После пожара Хлебниковой понадобится пластика и психолог: врачи рассказали, когда певицу выпишут из больницы

56-летнюю звезду 90-х перевели из реанимации в общую палату Фото: Михаил ФРОЛОВ

Марина Хлебникова серьезно пострадала во время пожара в своей квартире в Северном Бутово. Говорят, что более всего обгорело лицо звезды 90-х. Врачи в разговоре с kp.ru поясняли, мол, после такого стресса артистке предстоит работа с психологами.

- Марине предстоит принять себя с новыми особенностями внешностями. Надеюсь, они будут минимальными. Учитывая особенности характера Хлебниковой, она сильная личность, много чего достигла, поэтому я думаю, у неё получится все преодолеть, - считает психолог Филипп Литвиненко.

Психолог Филипп Литвиненко считает, что близкие должны оградить Хлебникову от соцсетей.

- Если бы Марина была только в начале или на пике карьеры, это было бы критическим моментом. А она уже состоялась, как известная личность, внешность может повлиять только на ее женскую суть. Тут важно, чтобы окружение и любимый человек правильно отнёсся к ситуации. После того как Марина выйдет из больницы, хорошо бы, чтобы не было излишнего внимания журналистов, чтобы дать артистке время на принятие себя. Первое время близким надо оградить Марину от соцсетей, создать вокруг неё вакуум. Тогда восстановление пройдёт менее травматично.

- В результате сильных ожогов у Хлебниковой повреждено не 50 процентов тела, как сообщалось ранее в новостях, а двадцать. Это очень благоприятная информация, поскольку интоксикация уменьшается, здесь прогнозы на регенерацию тканей благоприятные, - считает Сергей Длин, врач высшей категории.

Врач Сергей Длин Фото: Личный архив

- Но тут пострадало лицо, в последующем, скорее всего, чтобы снивелировать рубцы, Марина захочет сделать пластику. Восстановление, конечно, займёт время. Я думаю, что 3-5 месяцев и Марина полностью восстановится. Скорее всего, ее скоро выпишут из больницы, там она пробудет не больше месяца. Я уверен, что с ней будет все хорошо, поскольку не было повреждения дыхательных путей, связки не пострадали, а значит, Хлебникова сможет петь и вернётся не сцену. В любом случае она уже вне зоны риска: артистке находится в отдельной палате, не в реанимации. Организму нужно дать время на восстановление, прогнозы самые благоприятные, - говорит врач Сергей Длин.