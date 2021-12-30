Власти Москвы закроют вход на Красную площадь 31 декабря с 17:00

Вход на Красную плозадь 31 декабря будет закрыт в 17:00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщила, что вход на Красную площадь будет закрыт 31 декабря 2021 года с 17:00 по местному времени.

- В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Там же сообщили, что в новогодние праздники полиция и народные дружинники будут следить за соблюдением правил общественного порядка и миграционного законодательства.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, как изменился коронавирус за два года с момента начала пандемии. По ее словам, COVID-19 все чаще начинают болеть дети, хотя раньше они считались одной из самых защищенных от заболевания групп населения. А сводки из Южно-Африканской Республики показывают, что «омикроном» в первую очередь болеют дети, добавила она.