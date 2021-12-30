Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 14:08

Метеоролог Локощенко пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Специалист отметил, что 31 декабря 1978 года температура в Москве достигла минус 38,4 градусов, но ничего похожего больше не было
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Метеоролог Локощенко пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Метеоролог Локощенко пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ и главный специалист прогностического центра "МЕТЕО" Михаил Локощенко рассказал, что погода в Москве в новогоднюю ночь будет теплее, чем в последние дни.

"Этот циклон движется на восток, поэтому, скорее всего, в новогоднюю ночь мы окажемся в зоне его влияния, и новогодней ночью будет теплее, чем в последние дни. Температура либо приблизится к нулю, либо будет слабоотрицательной, и возможны осадки в виде снега", - рассказал метеоролог в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что 31 декабря 1978 года температура в Москве достигла минус 38,4 градусов, но ничего похожего больше не было.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказывала телеканалу "360", что легкий мороз и немного снега выпадет в Москве и области в канун Нового года, 31 декабря 2021 года.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, куда поехать на Новый год. Чем ближе праздники, тем острее вопрос, как интересно и с пользой провести длинные каникулы. Подробнее - здесь.