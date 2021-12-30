Метеоролог Локощенко пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь Фото: Евгения ГУСЕВА

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ и главный специалист прогностического центра "МЕТЕО" Михаил Локощенко рассказал, что погода в Москве в новогоднюю ночь будет теплее, чем в последние дни.

"Этот циклон движется на восток, поэтому, скорее всего, в новогоднюю ночь мы окажемся в зоне его влияния, и новогодней ночью будет теплее, чем в последние дни. Температура либо приблизится к нулю, либо будет слабоотрицательной, и возможны осадки в виде снега", - рассказал метеоролог в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что 31 декабря 1978 года температура в Москве достигла минус 38,4 градусов, но ничего похожего больше не было.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказывала телеканалу "360", что легкий мороз и немного снега выпадет в Москве и области в канун Нового года, 31 декабря 2021 года.

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