Международные резервы России выросли за неделю на 4,2 миллиарда долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия пополнила свои международные резервы – за неделю они выросли на 4,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России.

На 24 декабря международные составляли 630,5 миллиарда долларов. Рост за неделю – на 0,7%, сказано на сайте Центробанка.

Как отмечается в сообщении, резервы выросли из-за положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Стоит отметить, что международные резервы России состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). В 2020 году их размер составлял 595,8 миллиарда долларов.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Министерстве финансов России сообщили, что полученные от Международного валютного фонда (МВФ) средства в размере 18 миллиардов долларов станут частью государственных международных резервов.