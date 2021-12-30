Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других в три-пять раз Фото: "КП" Архив

Штамм коронавируса «Омикрон» заразнее других вариантов COVID-19 в три-пять раз, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период – максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», – сказала глава ведомства.

Между тем министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что заболевшие омикрон-штаммом коронавируса проводят на лечении в больницах меньше времени, чем пациенты с другими вариантами вируса. При этом за счет быстрого течения и большого количества зараженных нагрузка на систему здравоохранения возрастает «лавинообразно», отметил он.

Как рассказал Мурашко, симптоматика «Омикрона» напоминает течение болезни гриппом. Так, у зараженных этим штаммом пациентов наблюдаеются першение в горле, повышение температуры тела на протяжении в пределах 37,1-38 градусов, миалгия, интоксикация и поражение желудочно-кишечного тракта.

Напомним, ранее ученые выявили, что уровень смертности при заболевании омикрон-штаммом коронавируса на 75% ниже, чем при заболевании другими штаммами.