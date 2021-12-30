Путин запретил промышленный вылов дельфинов и китов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов.

Соответствующий документ размещен на портале правой информации. В законе говорится, что "осуществление промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении китообразных запрещено".

Также документ ужесточает ограничения и регулирование вылова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России. Так, может устанавливаться запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих.

Как писал сайт kp.ru, глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал идею о введении в России запрета на отлов китов и белух в культурно-развлекательных целях. Путин отметил, что поправки о запрете вылова в развлекательных целях можно внести в закон о запрете промышленного вылова китообразных.