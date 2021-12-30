СНБО Украины ввел санкции против шести физлиц и 24 компаний из-за Крымского моста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против шести физических и 24 юридических лиц из-за Крымского моста. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СНБО Украины.

- Санкции введены в отношении ... причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь с территорией Российской Федерации, - сказано на сайте.

Также под санкции украинской стороны попали 18 физлиц, причастных к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении 23 граждан России, принятые решением СНБО страны. В списке санкций также пять граждан Украины. А до этого, летом 2021 на Украине вводили санкции против российских граждан, причастных, по мнению Киева, к преследованию граждан в Крыму.