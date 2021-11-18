Зеленский ввел в действие санкции СНБО Украины против 23 россиян Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении 23 граждан России, принятые решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики. В списке санкций также пять граждан Украины.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – сказано в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 СНБО Украины ввел санкции против российских граждан, причастных, по мнению Киева, к преследованию граждан в Крыму. Кроме того, под ограничения попали ряд СМИ, работающих на полуострове и в неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.

Напомним, в начале ноября этого года Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.