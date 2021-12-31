Посол РФ в США Антонов: Россия ответит на угрозы Запада созданием "уязвимостей" Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что продолжение курса западных стран на создание военных угроз для России вызовет ответную реакцию.

По его словам, она будет проявляться в виде создания "уязвимостей". Он также призвал НАТО к срочным действиям по гарантиям безопасности.

- Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел. Если наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них, - говорится в статье Антонова для издания Foreign Policy.

Антонов также добавил, что РФ "уже подошла к той точке, когда отступать просто некуда".

До этого президент России Владимир Путин, говоря о вопросах безопасности, заявлял, что Россию "приперли к такой линии, что дальше двигаться уже некуда". Глава государства отметил, что не раз говорил западным коллегам о линиях, которые нельзя переходить.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.