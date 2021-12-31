Financial Times опубликовала два новых сценария "российского вторжения на Украину" Фото: REUTERS

Аналитики рассказали издание Financial Times (FT) о двух сценариях возможного "вторжения" России на Украину.

Так, по мнению исследователя американской НКО RAND Дары Массикот, первое, что может российская сторона - это нанести точечные авиаудары. Эксперт считает теоретически возможными удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Если рассуждать об этом более глобально, то, по ее мнению, могут быть задействованы такие средства как крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "будет сложно справиться".

Второй вероятный вариант "российского вторжения", описанный в FT аналитиками, предполагает полномасштабное вторжение на Украину. Но при этом сами же эксперты говорят о том, что такой исход маловероятен, поскольку для этого РФ потребуется задействовать больше военных.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать. Также власти Украины заявляли, что не видят угрозы агрессии со стороны России и опасности в "скоплении" российских военных у границ.