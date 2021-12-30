Глава СНБО Украины заявил, что Киев не видит угрозы вторжения со стороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины сейчас не видят сейчас угрозы агрессии со стороны России и опасности в «скоплении» российских военных у своих границ, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы не видим большой опасности на границах…Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим», – сказал он на брифинге.

Он допустил, что риски такой агрессии могут быть, однако оснований для введения на Украине чрезвычайного положения нет. Данилов призвал не «пугать общество» и заявил о контроле над ситуацией. Слухи об объявлении в стране режима ЧП он «информационной атакой».

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Киев вместе с западными партнерами готовится к «варианту Б» в отношениях с Россией.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что американский лидер Джозеф Байден уже сам поверил в информационный вброс о возможности военного «вторжения» России на Украину.