Россия готовится отказаться от аренды 16 объектов Байконура
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Россия планирует вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур. Предполагается, что в 2022 году они будут переданы Казахстану.
- Российская сторона уже подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования. Всего там 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ, - сообщил РИА Новости источник.
Также уточняется, что в данный список попала не только недвижимость, но и часть имущества, которая имеет остаточную стоимость. Пока эксперты прорабатывают возможность снятия его с учета российских предприятий перед передачей Казахстану.
Ранее сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял о планах вывести из аренды ненужные объекты на космодроме Байконур. Тогда же он объяснял, что РФ не эксплуатирует эти объекты, а значит и отвечать за них бессмысленно. В связи с этим Рогозин отметил необходимость их утилизировать.