Россия готовится отказаться от аренды 16 объектов Байконура Фото: Александр КОЦ

Россия планирует вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур. Предполагается, что в 2022 году они будут переданы Казахстану.

- Российская сторона уже подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования. Всего там 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ, - сообщил РИА Новости источник.

Также уточняется, что в данный список попала не только недвижимость, но и часть имущества, которая имеет остаточную стоимость. Пока эксперты прорабатывают возможность снятия его с учета российских предприятий перед передачей Казахстану.

Ранее сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял о планах вывести из аренды ненужные объекты на космодроме Байконур. Тогда же он объяснял, что РФ не эксплуатирует эти объекты, а значит и отвечать за них бессмысленно. В связи с этим Рогозин отметил необходимость их утилизировать.