Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире31 декабря 2021 1:50

Россия готовится отказаться от аренды 16 объектов Байконура

Предполагается, что они будут переданы Казахстану
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (33)Комментарии (33)(33)
Россия готовится отказаться от аренды 16 объектов Байконура

Россия готовится отказаться от аренды 16 объектов Байконура

Фото: Александр КОЦ

Россия планирует вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур. Предполагается, что в 2022 году они будут переданы Казахстану.

- Российская сторона уже подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования. Всего там 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ, - сообщил РИА Новости источник.

Также уточняется, что в данный список попала не только недвижимость, но и часть имущества, которая имеет остаточную стоимость. Пока эксперты прорабатывают возможность снятия его с учета российских предприятий перед передачей Казахстану.

Ранее сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял о планах вывести из аренды ненужные объекты на космодроме Байконур. Тогда же он объяснял, что РФ не эксплуатирует эти объекты, а значит и отвечать за них бессмысленно. В связи с этим Рогозин отметил необходимость их утилизировать.