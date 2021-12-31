Гинцбург рассказал, сколько вакцинированным от коронавируса можно пить шампанского в новогоднюю ночь

Гинцбург рассказал, сколько можно вакцинированным от коронавируса пить шампанское в новогоднюю ночь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам о том, сколько можно пить шампанского в новогоднюю ночь, чтобы не навредить процессу выработки антител к коронавирусу после вакцинации.

По словам ученого, один или два бокала шампанского не повлияют существенно на выработку иммунитета. Однако он напомнил, что не стоит злоупотреблять спиртным.

- Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала ... антителам, не помешают, - рассказал Гинцбург ТАСС.

Напомним, сейчас в России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Для граждан доступны несколько вакцин от ковида отечественного производства, все они официально зарегистрированы и прошли необходимые испытания.

По состоянию на 28 декабря уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 61%. Однако, по мнению зампреда правительства Татьяны Голиковой этого уровня недостаточно, чтобы чувствовать себя россиянам спокойно. Она призвала убеждать население вакцинироваться от коронавируса.