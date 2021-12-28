Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 61%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 61%, заявила Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России по итогам выходных дней превысил 61%, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 61,1%», – сказала вице-премьер на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Как отметила Голикова, этого уровня недостаточно, чтобы чувствовать себя россиянам спокойно. Она призвала убеждать население вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, на неформальном саммите стран СНГ президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране должен достичь 90%. Также глава государства обратил внимание, что за границей стремятся вакцинировать 90-95% населения.

Как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор заявил, что коронавирус становится сезонным.