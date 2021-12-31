Сенатор Пушков предупредил Польшу о потере влияния в случае вступления Украины в НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к потере Польшей статуса "опоры Запада" в Восточной Европе.

По его мнению, Польша еще сама не поняла, что на самом деле не заинтересована во вступлении Украины в состав альянса.

- Ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США, - написал Пушков в своем сообщении в Телеграм-канале.

Месяцем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил миграционный кризис на польско-белорусской границе в телефонном разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Тогда стороны обсудили действия белорусских властей, которые, по их мнению, "угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной".