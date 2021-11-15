Блинкен: Действия Минска на границе сеют раздор и отвлекают внимание от России

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 14 ноября, обсудил миграционный кризис на польско-белорусской границе в телефонном разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, в беседе с польским коллегой глава американского внешнеполитического ведомства подтвердил поддержку Варшавы Вашингтоном «перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов» Минском.

По его словам, действия белорусских властей «угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

Кроме того, в заявлении Неда Прайса говорится, что собеседники «решительно осудили использование беззащитных мигрантов и призвали Лукашенко устранить основные причины введения Западом санкций – отказ белорусскому народу в правах человека и основополагающих свободах». Блинкен также «выразил глубокую признательность активной поддержке со стороны Польши суверенитету и территориальной целостности Украины».

«США, Польша и другие союзники и партнеры едины в стремлении заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию и вредоносные действия в регионе», - цитирует заявление пресс-секретаря госдепартамента ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в импровизированный лагерь мигрантов на белорусско-польской границе за пять дней привезли более 18,5 тонн продуктов.

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