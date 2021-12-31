Британские ученые заявили, что онкология проявляется изменениями на пальцах

Медики назвали симптом рака, который можно разглядеть на кончиках пальцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Великобритании нашли способ диагностировать онкологию по кончикам пальцев. Об этом пишет издание Express.

Медики назвали изменение на пальцах, которое может указывать на рак, «симптомом барабанных палочек». Визуально это выражается тем, что кончики пальцев утолщаются, а ногтевые пластины деформируются и становятся похожими на часовые стекла, сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

По словам медиков, в 35 случаев заболеваний немелкоклеточным раком из ста пальцы больных становятся похожими на барабанные палочки. Такое же изменение наблюдается у четырех из сотни больных мелкоклеточным раком.

Ранее на kp.ru сообщалось, что ученые научили немецких овчарок диагностировать рак. Чтобы обнаружить заболевание, собакам достаточно понюхать бинты пациента.

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