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Здоровье31 декабря 2021 5:51

Депутат Соломатина заявила, что COVID-19 может спровоцировать онкологию

Переболевшим COVID-19 грозит онкология легких или ЖКТ, заявила Татьяна Соломатина
Мария ПАВЛОВА
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Заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Соломатина рассказала, что коронавирус может спровоцировать возникновение онкологии.

Заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Соломатина рассказала, что коронавирус может спровоцировать возникновение онкологии.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, могут грозить онкологические заболевания.

По словам Соломатиной, люди, переболевшие ковидом с поражением легких, через какое-то время жалуются на воспалительные заболевания, связанные с онкологией. Речь идет об онкологическом поражении легких или ЖКТ.

«Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в легочной форме. Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», - цитирует кандидата медицинских наук Соломатину URA.RU.

По словам медика, ковид становится пусковым механизмом для возникновения онкологии.

Ранее на kp.ru сообщалось, что британские ученые выявили «симптом барабанных палочек» - визуальные изменения на кончиках пальцев пациентов, по которым можно с высокой вероятностью диагностировать онкологическое заболевание.