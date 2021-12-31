Депутат Соломатина заявила, что COVID-19 может спровоцировать онкологию

Заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Соломатина рассказала, что коронавирус может спровоцировать возникновение онкологии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, могут грозить онкологические заболевания.

По словам Соломатиной, люди, переболевшие ковидом с поражением легких, через какое-то время жалуются на воспалительные заболевания, связанные с онкологией. Речь идет об онкологическом поражении легких или ЖКТ.

«Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в легочной форме. Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», - цитирует кандидата медицинских наук Соломатину URA.RU.

По словам медика, ковид становится пусковым механизмом для возникновения онкологии.

Ранее на kp.ru сообщалось, что британские ученые выявили «симптом барабанных палочек» - визуальные изменения на кончиках пальцев пациентов, по которым можно с высокой вероятностью диагностировать онкологическое заболевание.