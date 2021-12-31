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Политика31 декабря 2021 6:21

В США оценили возможность повторения перестройки в России

Foreign Affairs: Россия вынесла уроки из распада СССР
Мария ПАВЛОВА
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Американские аналитики оценили, какие уроки Путин вынес из факта распада СССР.

Американские аналитики оценили, какие уроки Путин вынес из факта распада СССР.

Фото: REUTERS

Американские эксперты по России Майкл Кофман и Роберт Конноли оценили возможность повторения перестройки в РФ. Издание Foreign Affairs публикует аналитическую статью под названием "Какие уроки Путин вынес из коллапса СССР" Кофмана и Конноли по этому вопросу.

Авторы увидели в ключевых характеристиках российской экономики и экономической политики РФ стремление руководства страны не допустить повторения тех процессов, которыми ознаменовались для СССР девяностые годы. Эксперты Кофман и Конноли считают, что экономика России оказалась вполне надежной, благодаря чему стране удалось выстоять в условиях западных санкций. Они отмечают, что Россия укрепилась в конкуренции с США.

Также издание ссылается на российского экономиста Гуриева, который заявил, что в России отсутствует внешний долг, имеются большие резервы и сбалансированный бюджет. Гуриев отметил, что макроэкономическая политика России стала более консервативной а также заявил, что инфляция в стране находится под контролем.

Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал распад Советского Союза как трагедию.