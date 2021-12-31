Посол РФ в Австрии заявил, что Москва и Вена активизируют партнерские связи в 2022

Вена и Москва намерены активизировать традиционное сотрудничество. Фото: БЕЛИКОВ Евгений.

В 2022 году Москва и Вена намерены активизировать партнерские связи, реализовать ряд совместных проектов и инициатив. Связи между столицами двух государств носят характер давней традиции, отметил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«В ближайшей повестке дня – и эту тему хотел бы выделить отдельно – активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран – Москвой и Веной. С бургомистром Михаэлем Людвигом мы полностью согласны в том, что пришло время реализации целого ряда совместных проектов и интересных инициатив. Хотел бы подчеркнуть, что это обоюдный настрой столичных властей", - сказал Любинский в интервью РИА Новости.

Австрия и Российская Федерация не намерены останавливаться на развитии сотрудничества столиц. В частности, посольство РФ готовится провести второй форум «День российских регионов» совместно с Палатой экономики Австрии. Предположительно, мероприятие пройдет весной 2022 года. Готовятся также бизнес-миссии в Австрию из ряда российских регионов, отметил Любинский.

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