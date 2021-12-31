Новая российская вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года

В первом квартале 2022 может быть зарегистрирована еще одна российская вакцина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России в первом квартале 2022 года могут зарегистрировать еще одну вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24» в пятницу 31 декабря.

«Мы планируем до конца этого года подать отчет», - сказала Скворцова, отметив, специалисты должны завершить наблюдение за теми, кто получил прививку нового препарата «Конвасэл» в августе-сентябре.

Вероника Скворцова отметила, что промышленная площадка для производства «Конвасэл» уже готова. Она уточнила, что речь идет о цехе рекомбинантных препаратов, созданном на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. Этот цех позволит масштабировать до 30 млн доз вакцин в год, а также обладает возможностью быстро осуществить перепрофилизацию в случае необходимости.

«Конвасэл» - разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Доклинические исследования препарата закончились в июне 2021 года, они доказали безопасность, иммуногенность и защитный потенциал вакцины.

Ранее Скворцова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции может не закончиться летом 2022 года, как это прогнозировали аналитики, из-за высокого количества мутаций вируса.