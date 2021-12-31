Онколог Минздрава не подтвердил, что коронавирус провоцирует рак

Минздрав РФ не подтверждает, что коронавирус провоцирует возникновение онкологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российском Минздраве заявили, что данных об увеличении числа онкологических заболеваний среди переболевших COVID-19 в распоряжении ведомстве нет. Об этом заявил в пятницу 31 декабря главный внештатный специалист-онколог Минздрава Иван Стилиди.

В то же время Стилиди подтвердил, что во время пандемии в РФ стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии. Медик связал это с тем, что россияне стали чаще делать комьютерную томограмму легких.

«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот то, что благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, - факт. Это связано не с вирусом, а с тем, что россияне стали чаще выполнять компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии», - цитирует Ивана Стилиди ТАСС.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, могут грозить онкологические заболевания. Соломатина особо отметила повышенный риск возникновения рака легких или онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта у тех, кто переболел ковидом. Подробности здесь на kp.ru.