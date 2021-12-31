МИД Китая заявляет о позитивных ожиданиях властей страны от сотрудничества с РФ в 2022 году

В Китае заявили о больших позитивных ожиданиях от отношений с Россией в 2022 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Китая заявил о позитивных ожиданиях по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Об этом заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь в пятницу 31 декабря во время брифинга.

«Китайская сторона высоко оценивает позитивное высказывание президента Путина о сотрудничестве между нашими странами. У нас много ожиданий по поводу развития отношений между Китаем и Россией в 2022 году», - сказал дипломат, комментируя поздравительную новогоднюю телеграмму, которую Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину.

Пекин намерен совместно с Москвой активно способствовать формированию международных отношений нового типа и содействовать глобальному развитию, отметил Чжао Лицзянь.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Китай неизбежно станет первой экономикой мира. Подробности здесь на kp.ru.