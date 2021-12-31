В Госдуме заявили о военном присутствии НАТО на Украине

В российской Госдуме заявили о военном присутствии НАТО в Украине. Фото: REUTERS

В российской Госдуме заявили, о военном присутствии НАТО на Украине. Об этом сказал Константин Затулин, первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По словам Затулина, НАТО уже «вступила» на Украину, разместив там своих военных инструкторов и консультантов.

«Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструктора, консультанты, военные, там создаются различные базы, на территории, которая непосредственно к нам примыкает», - сказал Затулин.

Замглавы комитета отметил, что «при желании» процесс можно обратить вспять.

«Все это обратимо при желании. Как раз этого, как мне кажется, и добивается президент РФ», - резюмировал Затулин.

Ранее сообщалось, что в МИД России заявили о необходимости защитить граждан РФ, находящихся на Донбассе.