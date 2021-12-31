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Политика31 декабря 2021 12:46

Власти Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника ООН

Решение принято «в связи с вредоносной деятельностью, нарушающей национальную безопасность самопровозглашенной республики»
Абдулла ШАКИРОВ
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Власти Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника ООН

Власти Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника ООН

Фото: EAST NEWS

Власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России. Об этом сообщила министр иностранных дел самопровозглашенной республики Доника Гервала.

«Сегодня я приняла решение об объявлении персоной нон грата российского представителя в МООНК в связи с его вредоносной деятельностью,которая нарушает национальную безопасность республики Косово», – написала она в Facebook.

Гервала уточнила, что решение принято по требованию премьер-министра Косово Альбина Курти. Как заявила министр, власти самопровозглашенной республики «привержены борьбе против негативного влияния России и ее сателлитов в регионе, цель которых – подрыв достижений Косово и партнеров». Среди них она упомянула Соединенные Штаты, НАТО и Евросоюз.

Имя объявленного персоной нон грата россиянина она не сообщила.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2021 президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи сообщила, что объявляет персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии.