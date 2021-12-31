Цена газа в Европе упала ниже 800 долларов впервые с 10 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на газа в Европе упали в пятницу, 31 декабря, ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 10 ноября.

Как следует из данных лондонской биржи ICE, цена февральского фьючерса на нидерландском хабе TTF при открытии торгов была 1 006 долларов за тысячу кубометров, однако спустя несколько часов она упала до 758 долларов за тысячу кубов. Позже цена на газ выросла до 824 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, стоимость голубого топлива в Европе начала расти в апреле этого года, а в декабре был зафиксирован исторический максимум – 2 190,4 доллара за тысячу кубов.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ в Европе.