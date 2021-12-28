Видео старта «Ангары-А5» с космодрома Плесецк опубликовал в сети Рогозин

Ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк Фото: REUTERS

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter опубликовал видео испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области. На кадрах видно, как ракета под крики «Ура!» летит вверх.

«Поздравляю родной «Роскосмос» с успешным и безаварийным завершением пусковой кампании 2021 года! Молодцы!» - написал Рогозин.

Напомним, 27 декабря тяжелая ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с разгонным блоком «Персей», этот запуск стал третьим испытательным пуском. Старт прошел в штатном режиме, контроль запуска и полета «Ангары-А5» осуществляли наземные средства Военно-космических сил (ВКС) России.

Как писал сайт kp.ru, ранее в «Роскосмосе» рассказали, что в результате продолжающихся работ по модернизации и дальнейшему развитию этого семейства ракет «Ангара» может стать многоразовой. Модификаций, вероятно, будет три: ракета повышенной грузоподъемности, «Ангара – А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью, и «Ангара – А5ВМ» с многоразовыми ступенями – то есть, возвращающимися.

СПРАВКА «КП»

Комплекс «Ангара» включает ракеты четырех типов: от легкого класса с грузоподъемностью от 1,7 до 3,7 тонны до тяжелого с грузоподъемностью до 28,5 тонны. В основу этих носителей положен универсальный ракетный модуль с двигателем РД-191, работающий на экологически чистых видах топлива керосине и жидком кислороде. Семейство «Ангара» создается Центром имени Хруничева.

Космический ракетный комплекс «Ангара» будет способен выводить практически весь спектр перспективных полезных нагрузок в интересах Минобороны России во всем требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том числе и на геостационарную, обеспечивая гарантированную независимость отечественного военного космоса.

В ракетах-носителях «Ангара» не будут применяться агрессивные и токсичные виды ракетных топлив, что позволит существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса как в прилегающем к космодрому регионе, так и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.

До сегодняшнего дня было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: тяжелая «Ангара – А5» стартовала 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года.