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В мире31 декабря 2021 20:14

Куба получила от России 22 тонны гуманитарной помощи

Российская сторона передала медицинские защитные костюмы, инъекционные шприцы и другие необходимые предметы
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Куба получила от России 22 тонны гуманитарной помощи

Куба получила от России 22 тонны гуманитарной помощи

Фото: Иван ВИСЛОВ

Куба получила от России гуманитарную помощь весом 22 тонны, груз прибыл в пятницу в гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти.

- Россия передала Кубе гумпомощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы. ... Помощь направлена правительством РФ, - рассказали ТАСС в посольстве РФ.

Стоит отметить, что от России это не первая за 2021 год поставка гуманитарной помощи для Кубы. Летом два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России доставили на остров около 88 тонн гуманитарных грузов, в том числе мясо, муку, подсолнечное масло и миллион респираторных масок.

Также в августе в Гавану из России прибыли два борта, которые доставили более 80 тонн помощи, среди которой были продукты питания, различные необходимые лекарства, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ, шприцы и другие предметы.