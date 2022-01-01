С 1 января 2022 нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранные граждане, которые ведут на территории России незаконную трудовую деятельность, с 1 января 2022 года могут быть выдворены из страны.

Также сообщается, что их работодателям будет грозить штраф. За нарушение закон придется заплатить сумму до 800 тысяч рублей за каждого нелегала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

- С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности, кроме денежных штрафов, к иностранцам могут быть применены меры, связанные с выдворением их за пределы России и запретом на обратный въезд на территорию государства, - сообщили в ведомстве.

До этого сайт Kp/ru писал, что в России вступили в силу новые правила для мигрантов. В частности, речь идет о необходимости для иностранцев фотографироваться и проходить дактилоскопию. Причем зарубежные граждане, прибывшие в нашу страну работать, обязаны сделать это в течение 30 дней с момента въезда.