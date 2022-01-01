В России вступает в силу закон «о приземлении» иностранных IT-компаний Фото: REUTERS

В России в январе 2022 года вступает в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"".

Теперь зарубежные интернет-компании, чьи показатели суточной аудитории превышают 500 тысяч пользователей, должны открыть свои уполномоченные представительства в России.

Ранее сайт kp.ru Писал, что Роскомнадзор публиковал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В частности, речь идет о таких крупных компаниях как Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, YouTube и YouTube Music и другие.

Всего в соответствующий список попали 13 зарубежных IT-гигантов, которые оказались включены в реестр закона "о приземлении". До этого сообщалось, что летом 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о "приземлении" IT-компаний.