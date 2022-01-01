В ВОЗ официально признали компьютерную игроманию болезнью Фото: Shutterstock

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально признали компьютерную игроманию болезнью. Теперь ее внесли в 11 обновление Международной статистической классификации болезней (МКБ-11) и проблем, связанных со здоровьем.

При этом в организации отмечают, что поставить новый диагноз может только опытный врач. В частности, компьютерную игроманию отнесли к психическому расстройству, а выражается она в чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми.

Также у предполагаемого больного должны четко прослеживаться признаки игрового расстройства, среди которых есть такие, которые имеют негативное влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

МКБ-11 была опубликована летом 2018 года. Данный документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что предрасположенность к зависимостям (любым) запрограммирована в мозге. У кого-то она сильнее, у кого-то слабее. И если знать физиологические особенности ребенка, можно помочь ему обойти опасные соблазны и не залипнуть.