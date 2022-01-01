К Земле приближаются два астероида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К Земле приближаются сразу два потенциально опасных астероида. Размер одного из небесных тел – астероида 2013 YD48 – сравним с Биг-Бен, а второй астероид под названием 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг (102-этажный небоскреб в Нью-Йорке). Об этом со ссылкой на данные NASA пишет газета The Sun.

Астероид 2013 YD48 имеет ширину тела примерно 104 метра, он пройдет мимо нашей планеты уже 11 января 2022 года на расстоянии 5,6 миллиона километров.

Другой космически объект, астероид 1994 PC1, как предполагают эксперты, пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что считается "близким подходом".

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале 2021 года к поверхности нашей планеты приближался большой астероид. Размер космического объекта можно сравнить с размером стадиона. Астероид 2020 XU6 диаметром примерно в 213 метров приблизился к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.