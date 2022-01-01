Пенсии неработающих пенсионеров в России в январе 2022 года вырастут в среднем до 18 521 рубля

Пенсию неработающим пенсионерам проиндексировали на 5,9% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют на 5,9%. Таким образом, средний размер страховой пенсии для неработающего пенсионера составит 18 521 рубль. Это затронет 30,78 млн человек.

По прогнозам российского Минтруда, в 2023 году средняя пенсия вырастет до 19 477 рублей, а в 2024 году – до 20 469 рублей.

По официальным данным, инфляция в России с 2015 года составила 46 процентов, а страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 55 процентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года готовит Минтруд России.

В ведомстве уточнили, что индексация пенсий неработающих пенсионеров применяется для того, чтобы страховые пенсии росли быстрее, чем инфляция. Жесткое требование индексации пенсий не ниже уровня фактической инфляции закреплено в российском пенсионном законодательстве.