В России изменилась концепция борьбы с преступностью с 1 января 2022 года

Концепция борьбы с преступностью претерпела изменения с 1 января 2022 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 1 января 2022 года в России вступила в силу обновленная госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".

В частности, дополнен список угроз. Так, в число главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение населения страны в несанкционированные митинги.

В тексте говорится, что под защитой государства находятся основные права и свободы граждан, все формы собственности, гражданский мир, политическая и социальная стабильность, правопорядок и законность, а также традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В список целей включено снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах до 5,27%, смертности в дорожно-транспортных происшествиях – до 4 человек на 100 тысяч населения, успешного розыска пропавших россиян – до 95,9%. Этого планируется достичь к 2030 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, согласно приказа МВД России с 29 декабря трудовым мигрантам России должны выдавать новые патенты в виде карты с чипом. Новый документ регистрации имеет цветную фотографию владельца, серию и номер выданного патента, национального паспорта иностранца, ФИО, дату рождения, гражданство, ИНН, профессию и субъект России, где разрешено трудоустройство согласно полученного патента, наименование органа выдавшего патент, дата выдачи.